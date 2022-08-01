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Великобритания

Англичане празднуют победу на женском Евро-2022

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Финал женского Евро-2022 стал рекордным по посещаемости среди всех чемпионатов Европы
Финал женского Евро-2022 стал рекордным по посещаемости среди всех чемпионатов Европы   -   Авторское право  AP Photo/Frank Augstein

Более 87 тысяч человек на трибунах стадиона "Уэмбли" стали свидетелями триумфальной победы англичанок на Евро-2022. Это рекорд по посещаемости всех чемпионатов Европы: и женских, и мужских. Ещё 30 миллионов зрителей со всего мира смотрели матч по телевизору.

Впервые в истории Англия стала чемпионом Европы по футболу, в дополнительном времени победив немок со счетом 2-1.

"Это было феноменально! Атмосфера просто невероятная! Никогда ничего такого не чувствовала", — говорит английская болельщица.

"Было очень захватывающе! Сначала мы думали, что Германия победит, потому что счет был 1-1, а потом мы забили!" — рассказывает девочка из Англии.

Победный кубок англичанкам вручил сам принц Уильям.

"Для женского спорта не только в этой стране, но и по всему миру, замечательно то, что на матчи приходят много людей: причем не только поддержать Англию, а просто посмотреть футбол, как играют женщины. Здорово видеть, как все собираются вместе", — считает историк футбола Джеймс Ноулз.

"56 лет прошло с тех пор, как Англия выиграла большой чемпионат. И прямо как в 1966-м, Англия одержала верх над Германией в овертайме", — сообщает корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

"Хотя было немного больно сидеть там и слушать, как поют 85 тысяч английских фанатов, было здорово услышать это ради женского футбола", — рассказывает немецкая болельщица.

Немки играли в финале Евро в девятый раз и впервые потерпели поражение.