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Турция

"Внешняя политика — не только общение между министрами"

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В Турции живут около 3,7 млн сирийских беженцев
В Турции живут около 3,7 млн сирийских беженцев   -   Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

Германия поддерживает позицию Турции по интеграции сирийских беженцев и благодарит власти страны за заботу о мигрантах. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Она в Анкаре посетила организацию по защите прав женщин и солидарности с мигрантами. В Турции проживают 3,7 миллиона беженцев из Сирии.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Внешняя политика — это не только общение между министерствами, внешняя политика также означает укрепление связей между людьми, общение между людьми, которых мы представляем. И мы вместе хотим и дальше продолжать это делать".

При этом действия Турции в самой Сирии Бербок критикует: накануне во время встречи с турецким премьером Мевлютом Чавушоглу она осудила планы новой операции против курдских группировок. Встреча в Стамбуле проходила на повышенных тонах: помимо Сирии, стороны обсуждали непростые темы греческих островов и прав человека в Турции.

Позицию Бербок в спорах с турецким премьером поддержали представители крупнейших оппозиционных партий Турции, в том числе прокурдской ДНП: с ними глава немецкого МИДа встречалась в субботу в Анкаре.