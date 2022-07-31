"Внешняя политика — не только общение между министрами"

Германия поддерживает позицию Турции по интеграции сирийских беженцев и благодарит власти страны за заботу о мигрантах. Об этом заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Она в Анкаре посетила организацию по защите прав женщин и солидарности с мигрантами. В Турции проживают 3,7 миллиона беженцев из Сирии.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Внешняя политика — это не только общение между министерствами, внешняя политика также означает укрепление связей между людьми, общение между людьми, которых мы представляем. И мы вместе хотим и дальше продолжать это делать".

При этом действия Турции в самой Сирии Бербок критикует: накануне во время встречи с турецким премьером Мевлютом Чавушоглу она осудила планы новой операции против курдских группировок. Встреча в Стамбуле проходила на повышенных тонах: помимо Сирии, стороны обсуждали непростые темы греческих островов и прав человека в Турции.

Позицию Бербок в спорах с турецким премьером поддержали представители крупнейших оппозиционных партий Турции, в том числе прокурдской ДНП: с ними глава немецкого МИДа встречалась в субботу в Анкаре.