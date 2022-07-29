English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Пожар в Турции перекинулся на отель

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Тушение пожаров в Турции
Тушение пожаров в Турции   -   Авторское право  Robert Michael/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Лесной пожар вспыхнул в пятницу в провинции Мугла на юго-западе Турции в районе Ичмелер недалеко от курортного города Мармарис на Эгейском море. Раздуваемое ветром, пламя перекинулось на территорию отеля, который служит также школой для обучения студентов, работающих в туристическом секторе. В огне оказались и окрестности жилых массивов. Для тушения пожара задействованы группы регионального управления лесного хозяйства Муглы и противопожарная авиация -  5 самолётов и 7 вертолётов.

Во Франции префектура Жиронды cообщила в пятницу, что пожар, который сжег 7000 гектаров леса в Ла-Тест-де-Бюш в бассейне Аркашон, в настоящее время взят под контроль, но ещё не потушен.

Ранее Французская Национальная метеорологическая служба предупредила, что в стране ожидается самый засушливый июль за всю историю наблюдений. Создавшаяся ситуация приводит ко всё более жёстким ограничениям на воду.

В связи с засухой в регионе Воклюз команда из Французского управления биоразнообразия (OFB/French Biodiversité Office) обходит частных лиц и фермеров, чтобы напомнить им о правилах по ограничению использования воды во время кризиса.