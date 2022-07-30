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Турция

Визит Бербок в Турцию: разговор на повышенных тонах

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Анналена Бербок и Мевлют Чавушоглу.
Анналена Бербок и Мевлют Чавушоглу.   -   Авторское право  Khalil Hamra/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Официальный визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Турцию прошел в напряженной атмосфере и сопровождался публичным спором с ее турецким коллегой Мевлютом Чавошоглу. Перепалка произошла после того германский министр призвала Турцию выполнить вердикт ЕСПЧ об освобождении общественного деятеля Османа Кавалы, приговоренного к пожизненному заключению.

«Столько вердиктов до сих пор не выполнено в других странах! — заявил г. Чавошоглу. — Вы только что побывали в Греции, ни разу там не вспомнив об этих вердиктах. Почему же по-прежнему поднимаете вопрос Османа Кавалы? Потому что вы использовали его против Турции. Вы его финансировали. Мы знаем о том, как вы финансировали события в парке Гези, какую поддержку вы там оказывли».

«Мой долг как министра иностранных дел уважать и защищать постановления Европейского суда по правам человека без исключений и всякий раз, — ответила глава дипломатии Германии. — По-моему, это относится и к постановлению Европейского суда по правам человека осовободить Османа Кавалу».

Турецкий суд признал Кавалу виновным в организации беспорядков в парке Гези в 2013 г. и попытки переворота в 2016 г.

Министр иностранных дел Турции также призвал Германию «занимать более взвешенную позицию» по вопросу турецко-греческих отношений, поставив в пример политику правительства Ангелы Меркель.