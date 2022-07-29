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Германия

Германия: возвращение АЭС?

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 Кнарик Хачатрян
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Атомная электростанция Эмсланд в Лингене (Германия)
Атомная электростанция Эмсланд в Лингене (Германия)   -   Авторское право  INA FASSBENDER/AFP or licensors

К концу нынешнего года в Германии не должно было остаться действующих АЭС. Но война в Украине и её влияние на энергоснабжение Европы пошатнули решение бундестага о поэтапном отказе от атомной энергетики, принятое в 2011 году после катастрофы на Фукусиме. Теперь не только христианские демократы выступают за более поздний вывод отечественных АЭС из эксплуатации, но и внутри федерального правительства ведутся разговоры о расширении использования трёх всё ещё действующих атомных электростанций: Эмсланд, Изар-2 и Неккарвестхайм-2. На их долю приходится 6% электроэнергии, вырабатываемой в Германии. Идут разговоры о перезапуске ещё трёх АЭС, которые были остановлены в конце прошлого года.

Давление на Германию оказывает и Евросоюз, с тем, чтобы она отложила поэтапный отказ от ядерной энергии. За это выступают Франция, Румыния, Словакия и Венгрия, которые говорят: "Германия призывает к экономии природного газа, но сама могла бы внести большой вклад, продолжая использовать свои атомные электростанции". 

Европейская комиссия отнесла атомную энергетику и природный газ к так называемым переходным видам деятельности, которые "вносят свой вклад в защиту климата". Эта классификация является временной и связана с состоянием используемых станций.