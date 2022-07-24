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Китай

Китай запустил в космос лабораторный модуль "Вэньтянь"

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Китай запустил в космос лабораторный модуль "Вэньтянь"
Китай запустил в космос лабораторный модуль "Вэньтянь"   -   Авторское право  VIA REUTERS

Китай запустил в космос лабораторный модуль "Вэньтянь". На низкой околоземной орбите он должен состыковаться с основным модулем Китайской орбитальной станции "Тяньгун". "Вэньтянь" будет при необходимости дублировать функции центрального модуля "Тяньхе" и служить платформой для научных и биологических экспериментов. За его введением в эксплуатацию проследят три уже находящихся на станции тайконавта.