Китай запустил в космос лабораторный модуль "Вэньтянь". На низкой околоземной орбите он должен состыковаться с основным модулем Китайской орбитальной станции "Тяньгун". "Вэньтянь" будет при необходимости дублировать функции центрального модуля "Тяньхе" и служить платформой для научных и биологических экспериментов. За его введением в эксплуатацию проследят три уже находящихся на станции тайконавта.