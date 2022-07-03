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Китай

Китай заказал крупнейшую с начала пандемии партию самолётов у Airbus

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 Андрей Позняков
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A-320neo после первого полёта 15 сентября 2014
A-320neo после первого полёта 15 сентября 2014   -   Авторское право  AP Photo/Frederic Lancelot

Европейский авиаконструктор Airbus получил подряд на поставку почти 300 лайнеров «Аэробус» A-320neo в Китай. Заказ на сумму более 37 млрд долларов США поступил от четырёх крупных авиаперевозчиков.

В официальных сообщениях от китайских компаний сказано, что таким образом они оптимизируют структуру своего флота. Предполагается, что использование европейских самолётов поможет подготовится к повышению экологических требований для авиаперевозчиков в ЕС.

Это крупнейший заказ на китайском рынке с начала пандемии. Самолёты должны быть поставлены в ближайшие пять лет.