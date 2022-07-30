Наводнение в Кентукки

Жертвами катастрофического наводнения в американском штате Кентукки стали уже по меньшей мере 25 человек. По словам спасателей, итоговое число погибших может оказаться намного больше: пропавшими без вести числятся около 250 граждан, их поиски только набирают размах. К наводнению привели проливные дожди, из-за которых вышедшие из берегов горные речки затопили долины в Аппалачах. К субботе дожди прекратились, но синоптики не исключают их возобновления.