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США

Наводнение в Кентукки

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 Euronews
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Итоговое число жертв, по словам спасателей, может оказаться очень большим
Итоговое число жертв, по словам спасателей, может оказаться очень большим   -   Авторское право  Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader

Жертвами катастрофического наводнения в американском штате Кентукки стали уже по меньшей мере 25 человек. По словам спасателей, итоговое число погибших может оказаться намного больше: пропавшими без вести числятся около 250 граждан, их поиски только набирают размах. К наводнению привели проливные дожди, из-за которых вышедшие из берегов горные речки затопили долины в Аппалачах. К субботе дожди прекратились, но синоптики не исключают их возобновления.