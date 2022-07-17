English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Китай

Внезапные наводнения в Китае

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Наводнение в Китае
Наводнение в Китае   -   Авторское право  EBU

По меньшей мере 12 человек погибли и десятки пропали без вести в результате внезапных наводнений в Китае. Чрезвычайная ситуация возникла в связи с проливными дождями. В зоне бедствия оказались десятки тысяч людей. В юго-западной провинции Сычуань стихия унесла жизни шести человек, еще 12 пропали без вести. Из опасных районов эвакуировано полторы тысячи человек.

Тем временем в городе Луннань в северо-западной провинции Ганьсу было зарегистрировано еще шесть смертей. 3 тысячи местных жителей эвакуированы. В охваченные стихией регионы власти направили спасателей и медиков, ведутся поиски пропавших.

В наиболее пострадавших районах за два дня выпало около 100 миллиметров осадков, что почти вдвое превышает средние показатели июля. Эксперты говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. Более теплый воздух может накапливать больше воды, что приводит к масштабным облачным прорывам и ее высвобождению.