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Судан

Сезон дождей в Судане: разрушительное наводнение

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Иллюстрационное фото: наводнение на юге Судана, 2021 год
Иллюстрационное фото: наводнение на юге Судана, 2021 год   -   Авторское право  AP Photo/Sam Mednick

Разрушительное наводнение в Судане: по меньшей мере 12 человек, в том числе беременная женщина и двое детей, погибли из-за непрерывных дождей в южной провинции Дарфур.

По официальным данным, пострадали более 500 человек. Согласно работающей в регионе гуманитарной организации, повреждены около 100 строений в лагерях, где размещаются перемещённые лица.

В ООН сообщили, что с начала сезона дождей, который длится с июня по сентябрь, более 9 тысяч человек приняли на себя удар стихии в южном Дарфуре и соседних провинциях Южный Кордофан, Белый Нил и Кассала.

В прошлом году наводнения и проливные дожди унесли жизни более 80 человек и затопили десятки тысяч домов по всей стране.

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