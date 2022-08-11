В Эгейском море могли погибнуть десятки мигрантов

В Эгейском море продолжаются поиски пропавших без вести мигрантов.

Во вторник вечером лодка, перевозившая, предположительно, до 80 человек, затонула во время шторма у берегов острова Родос.

В ходе спасательной операции из воды извлекли 29 человек, поиски еще около 50 продолжаются, но пока безуспешно. Спасенные мигранты доставлены на остров Кос.

Лодка направлялась из Антальи на юге Турции в Италию - этот маршрут стал очень популярным среди тех, кто планирует осесть в Европе.

По данным властей, на борту затопленного судна были граждане Афганистана, Ирана и Ирака. При этом, как сообщается, ни на одном из них не было спасательного жилета.

В прошлое воскресенье у берегов Родоса с терпящего бедствие судна спасли 122 человека

По данным Международной организации по миграции, с января в восточном Средиземноморье погибли 64 человека, 8 из них 19 июня у греческого острова Миконос, 108 человек были спасены.