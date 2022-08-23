В Великобританию прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов

Хорошая погода дала мощный толчок нелегальной миграции через Ла Манш. Только в понедельник в Великобританию на 27 лодках прибыли около 1300 человек — это рекорд с 2018-го года. Среди просителей убежища — несколько детей.

По данным британского Минобороны, за восемь месяцев 2022-го таким способом в королевство въехали уже 22 600 нелегальных мигрантов, всего лишь на 6000 меньше, чем за весь прошлый год.