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мир

В Великобританию прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов

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 Euronews
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В 2022-м году в Великобританию въехали 22 600 нелегальных мигрантов
В 2022-м году в Великобританию въехали 22 600 нелегальных мигрантов   -   Авторское право  Gareth Fuller/AP Photo

Хорошая погода дала мощный толчок нелегальной миграции через Ла Манш. Только в понедельник в Великобританию на 27 лодках прибыли около 1300 человек — это рекорд с 2018-го года. Среди просителей убежища — несколько детей.

По данным британского Минобороны, за восемь месяцев 2022-го таким способом в королевство въехали уже 22 600 нелегальных мигрантов, всего лишь на 6000 меньше, чем за весь прошлый год.