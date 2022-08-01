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США

Калифорния: пожар "Маккинни" стал крупнейшим в штате в этом году

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Пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии за этот год
Пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии за этот год   -   Авторское право  Noah Berger/AP

Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии за этот год. Национальный парк Кламат на границе с Орегоном загорелся в пятницу, и за выходные пламя выжгло 21 тысячу гектаров леса.

Из-за гроз, жары, засухи и ветра сотням пожарным так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был всё еще локализован на ноль процентов.

Спасателям пришлось эвакуировать почти три тысячи местных жителей. Некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры уничтожены. Власти продолжают оценивать ущерб.

Жар от пламени стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые в свою очередь становятся причиной новых возгораний. При этом синоптики надеются, что дым от пожара понизит температуру воздуха и новые очаги пламени будут появляться реже.