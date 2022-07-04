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Великобритания

Британцы протестуют против цен на топливо

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 Euronews
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Британцы протестуют против роста цен на топливо
Британцы протестуют против роста цен на топливо   -   Авторское право  Кадр из видео AFP

Сотни жителей  английского графства Глостершир перекрыли трассу М4, чтобы выразить  свое возмущение ростом цен на топливо. Организаторы акции планируют перекрыть движение и по мосту, соединяющему Англию и Уэльс. Британцы в Девоне, Эссексе и других частях королевства жалуются на то, что из-за рекордно высоких (191 пенс за литр) цен многие лишаются работы и не могут свести концы с концами. Правительство призывает демонстрантов успокоиться и не создавать пробки на дорогах.