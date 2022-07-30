Папа римский завершил визит в Канаду

Папа римский Франциск завершил недельный визит в Канаду новым покаянием. В последний день поездки он отправился в Икалуит, столицу территории Нунавут, где проживают в основном представители коренного населения.

Понтифик лично пообщался там с бывшими учениками, которых принуждали посещать правительственные и церковные школы-интернаты. Франциск произнёс "Я прошу прощения" и "Спасибо" на языке инуитов.

При этом не все сочли извинения главы Римской католической церкви достаточными. Многие требовали от Франциска практических шагов. Например, помощи в экстрадиции в Канаду французского священника, который служил в инуитских общинах и которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Франциск, папа римский:

"Я благодарю вас, учащихся интернатов. За то, что у вас хватило смелости рассказать свои истории, поделиться великими страданиями, которые я и представить себе не мог. Это возродило во мне негодование и стыд, которые я испытывал несколько месяцев. Я хочу сказать вам, что мне очень жаль, и попросить прощения за зло, совершённое многими католиками, которые в этих школах способствовали политике ассимиляции и отрыва от родной культуры".

Мероприятия затянулись гораздо дольше, чем планировалось; самолет понтифика отправился в Рим с опозданием на полтора часа.