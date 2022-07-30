English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Канада

Папа римский завершил визит в Канаду

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Не все считают извинения папы римского достаточными
Не все считают извинения папы римского достаточными   -   Авторское право  Gregorio Borgia/The Associated Press

Папа римский Франциск завершил недельный визит в Канаду новым покаянием. В последний день поездки он отправился в Икалуит, столицу территории Нунавут, где проживают в основном представители коренного населения.

Понтифик лично пообщался там с бывшими учениками, которых принуждали посещать правительственные и церковные школы-интернаты. Франциск произнёс "Я прошу прощения" и "Спасибо" на языке инуитов.

При этом не все сочли извинения главы Римской католической церкви достаточными. Многие требовали от Франциска практических шагов. Например, помощи в экстрадиции в Канаду французского священника, который служил в инуитских общинах и которого обвиняют в сексуальных преступлениях.

Франциск, папа римский:

"Я благодарю вас, учащихся интернатов. За то, что у вас хватило смелости рассказать свои истории, поделиться великими страданиями, которые я и представить себе не мог. Это возродило во мне негодование и стыд, которые я испытывал несколько месяцев. Я хочу сказать вам, что мне очень жаль, и попросить прощения за зло, совершённое многими католиками, которые в этих школах способствовали политике ассимиляции и отрыва от родной культуры".

Мероприятия затянулись гораздо дольше, чем планировалось; самолет понтифика отправился в Рим с опозданием на полтора часа.