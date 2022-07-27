Паломничество Франциска

Папа римский Франциск в ходе апостольского визита в Канаду провел молитву об исцелении от "ужасных последствий колонизации". Глава римско-католической церкви присоединился к паломничеству к Сент-Энн в провинции Альберта. Это озеро считается священным для нескольких коренных народов региона, а также близлежащих поселений метисов.

Понтифик называл свою поездку в Канаду "исправительно-покаянной". Накануне Франциск принес извинения за роль католической церкви в жестоком обращении с детьми семей коренных народов, которые посещали специальные канадские школы-интернаты. Он также попросил прощения за то, как многие члены церкви и религиозных общин принимали участие в проектах культурного разрушения и принудительной ассимиляции.

Ранее Франциск возглавил мессу для десятков тысяч канадцев на стадионе в Эдмонтоне. В Канаде у 85-летнего понтифика насыщенная программа. Франциск собирается посетить Квебек и Икалуит на острове Баффинова Земля. Апостольский визит завершится 29 июля.