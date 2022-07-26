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Канада

Франциск извинился перед индейцами

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 Вероника Доваль
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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск   -   Авторское право  кадр из сюжета

Папа римский Франциск принес извинения за роль католической церкви в жестоком обращении с детьми семей коренных народов, которые посещали специальные канадские школы-интернаты. Он также попросил прощения за то, как многие члены церкви и религиозных общин принимали участие в проектах культурного разрушения и принудительной ассимиляции. В рамках своего пятидневного визита в Канаду понтифик возглавил молитвы в церкви Святого Сердца Первых народов в Эдмонтоне, первом национальном приходе для коренных жителей страны.

Франциск, папа римский: "Ничто не может стереть оскорбление достоинства, причинённое зло и обманутое доверие. И мы никогда не должны стирать позор, который ложится на нас, христиан. Однако необходимо начинать все сначала".

В период с 1881 по 1996 год более 150 тысяч детей из числа коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты, которыми, в основном, управляли католики. Многие дети подвергались сексуальному насилию, избиениям и другим наказаниям за то, что говорили на родном языке и практиковали свои традиционные церемонии.

Прежде чем отправиться в бывшую крупнейшую в Канаде школу-интернат Эрминескин под Эдмонтоном, папа римский посетил кладбище, где похоронены многие ее учащиеся. Всего в системе канадских школ-интернатов умерло более 4 тысяч детей.