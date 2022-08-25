Вторая попытка: Макрон снова едет с визитом в Алжир

Еще одна попытка помириться: президент Франции Эммануэль Макрон едет в Алжир с трехдневным визитом. А вместе с ним — семь министров, включая глав МИД, МВД и Минэкономики, члены парламента, главы крупных предприятий и даже женщина-боксер алжирского происхождения, завоевавшая на Олимпиаде серебряную медаль. Всего в делегации французского лидера — 90 человек.

На повестке дня — поставки алжирского газа, которым Париж собирается заменить российский, безопасность в регионе Сахель и вопрос выдачи алжирцам долгосрочных французских виз.

"Пусть приезжает, добро пожаловать. Если хочет, он может даже здесь поселиться, а я поеду в Европу вместо него. Потому что Алжиру предложить ничего: здесь нет работы, ничего нет, надежды нет. Я не могу позволить себе даже самую дешевую машину. Как я могу за неё заплатить? Работы нет, каждый раз, когда я пытаюсь куда-то устроиться, меня отправляют домой. Мы хотим попросить Макрона найти решение, которое позволит нам покинуть Алжир", — говорит уличный продавец Кадур.

"Мы не ждем от визита Эммануэля Макрона многого, если честно. В отношениях Алжира и Франции ничего не изменится. В любом случае ничего не изменится. Всё из-за правительства, людей, населения и общества", — считает студент Назим.

Это уже вторая попытка Эммануэля Макрона наладить отношения с бывшей французской колонией. В первый раз хозяин Елисейского дворца посетил Алжир в 2017-м году и даже назвал действия французов-колонизаторов с 1830 по 1962 год "преступлениями против человечности". Правда, Алжир всё равно остался недоволен: там хотели, чтобы президент Франции сказал что-то именно о "покаянии" за 132 года колонизации. А в прошлом году в интервью газете Le Monde Эммануэль Макрон вообще усомнился в том, что алжирская нация существовала до прихода французов, что, разумеется, не понравилось никому на противоположной стороне Средиземного моря.