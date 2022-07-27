Европейское турне наследного принца Саудовской Аравии

Военное сотрудничество, возобновляемая энергетика, инвестиции и посещение Акрополя – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман встретился в Афинах с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Среди прочего лидеры двух стран подписали соглашение о прокладке подводной кабельной линии передачи данных Восток – Средиземноморье, а также предложили создание единой электросети между Азией в Европой.

"Визит Мухаммеда бен Сальмана – это возможность подтвердить прочность стратегических отношений Афин и Эр-Рияда".

Я считаю, что наши отношения вышли на исторический уровень, сегодня мы реализуем многие возможности: соединение наших электросетей обеспечит Грецию и Юго-западную Европу более дешевой зелёной энергией. Мы также намерены сотрудничать в области водорода и превратить Грецию в водородный хаб Европы. Это поменяет правила игры на рынке технологий. Мухаммед бен Сальман Наследный принц Саудовской Аравии

Это первый визит саудита в Европейский Союз после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Разведка США обвинила принца в причастности к преступлению, что осложнило отношения Эр-Рияда с западными столицами.

Конец относительной изоляции бен Сальмана положил визит Джо Байдена на саммит в Джидду. На фоне российского вторжения в Украину и роста цен на сырьё Вашингтон стремится убедить первого экспортёра нефти увеличить производство.

После греческой столицы Мухаммед бен Сальман отправится в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном.