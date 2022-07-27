Европейское турне наследного принца Саудовской Аравии

Европейское турне наследного принца Саудовской АравииКомментарии
Военное сотрудничество, возобновляемая энергетика, инвестиции и посещение Акрополя – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман встретился в Афинах с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
Среди прочего лидеры двух стран подписали соглашение о прокладке подводной кабельной линии передачи данных Восток – Средиземноморье, а также предложили создание единой электросети между Азией в Европой.
Это первый визит саудита в Европейский Союз после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Разведка США обвинила принца в причастности к преступлению, что осложнило отношения Эр-Рияда с западными столицами.
Конец относительной изоляции бен Сальмана положил визит Джо Байдена на саммит в Джидду. На фоне российского вторжения в Украину и роста цен на сырьё Вашингтон стремится убедить первого экспортёра нефти увеличить производство.
После греческой столицы Мухаммед бен Сальман отправится в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном.