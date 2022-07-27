English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Греция

Европейское турне наследного принца Саудовской Аравии

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Кириакос Мицотакис принимает Мухаммеда бен Сальмана в президентском дворце в Афинах.
Кириакос Мицотакис принимает Мухаммеда бен Сальмана в президентском дворце в Афинах.   -   Авторское право  Yorgos Karahalis/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Военное сотрудничество, возобновляемая энергетика, инвестиции и посещение Акрополя – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман встретился в Афинах с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Среди прочего лидеры двух стран подписали соглашение о прокладке подводной кабельной линии передачи данных Восток – Средиземноморье, а также предложили создание единой электросети между Азией в Европой.

"Визит Мухаммеда бен Сальмана – это возможность подтвердить прочность стратегических отношений Афин и Эр-Рияда".
Я считаю, что наши отношения вышли на исторический уровень, сегодня мы реализуем многие возможности: соединение наших электросетей обеспечит Грецию и Юго-западную Европу более дешевой зелёной энергией. Мы также намерены сотрудничать в области водорода и превратить Грецию в водородный хаб Европы. Это поменяет правила игры на рынке технологий.
Мухаммед бен Сальман
Наследный принц Саудовской Аравии

Это первый визит саудита в Европейский Союз после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Разведка США обвинила принца в причастности к преступлению, что осложнило отношения Эр-Рияда с западными столицами.

Конец относительной изоляции бен Сальмана положил визит Джо Байдена на саммит в Джидду. На фоне российского вторжения в Украину и роста цен на сырьё Вашингтон стремится убедить первого экспортёра нефти увеличить производство.

После греческой столицы Мухаммед бен Сальман отправится в Париж для переговоров с Эммануэлем Макроном.