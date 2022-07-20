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Россия

"Абсолютное зло побеждает": Евгений Ройзман о войне в Украине

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 Alexander Kazakevich
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Евгений Ройзман
Евгений Ройзман   -   Авторское право  ALEXEI VLADYKIN/AFP or licensors

Евгений Ройзман – один из немногих политиков федерального уровня, критикующих Кремль, кто остался на свободе и не уехал за границу с начала российского вторжения в Украину. За последние месяцы бывшего мэра Екатеринбурга трижды приговаривали к штрафу по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Оппозиционер в частности высказывался о коллективной ответственности россиян за развязывание войны и обвинял власти в предательстве страны. Ройзмана также преследовали за оскорбление чиновников.

У всех это ощущение подташнивания, у всех ощущение, что происходит что-то страшное, что зло побеждает – абсолютное, подлое, лживое – и вдруг на наших глазах оно побеждает. Но это не совсем так, так не бывает. И всё равно в конце концов хоть какая-то справедливость восторжествует. Всё равно в конце концов всё будет хорошо.
Евгений Ройзман
Политик и общественный деятель

Политик продолжает вести приём граждан в своём благотворительном фонде. Среди посетителей не только екатеринбуржцы, но и сторонники из других регионов, приехавшие выразить слова поддержки. 

"Мы волнуемся, что его посадят, как и всех. И пока его не посадили, мы решили приехать и пожать руку", – говорит Евгения Кузьменкова из Новосибирска.

Евгений Ройзман признаётся, что в любой момент может попасть за решётку. По его словам, власти расправились с оппозицией в России, но он продолжает поддерживать своих соратников, среди которых отправленный в колонию Алексей Навальный, а также Илья Яшин и журналист Владимир Кара-Мурза, против которых было заведено уголовное дело по статье о "военных фейках".

По словам юриста и правозащитника Павла Чикова, с начала войны двести человек по всей стране попали под уголовное преследование в России за антивоенные выступления, в первую очередь по статье о "фейках" про вооруженные силы.

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Видеомонтаж • Alexander Kazakevich