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мир

Пожары и засуха уничтожают леса и поля в Европе

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Ситуация с пожарами в Греции может усугубиться из-за погодных условий.
Ситуация с пожарами в Греции может усугубиться из-за погодных условий.   -   Авторское право  Giannis Spyrounis (Giannis Spyrounis/ilialive.gr via AP)

По меньшей мере 53 очага лесных пожаров были зарегистрированы за минувшие сутки в Греции. Жаркая погода может стать причиной новых возгораний. Сотни людей были эвакуированы из опасных зон. Пожарные борются с огнем и в труднодоступных районах страны, в частности, в национальном парке Дадия на юге остро Лесбос и в горах в регионе Западная Македония.

Районы стихийного бедствия посетили члены правительства. "Далее мы отправимся на юго-западную оконечность пожара, чтобы засвидетельствовать результаты работы и проверить те возможности, которые могут остановить распространение огня", — заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис. 

На испанском острове Тенерифе более 600 человек были эвакуированы после сильного пожара, вспыхнувшего здесь в четверг. В  последние от огня в Испании пострадали уже свыше 140 гектаров природных насаждений и сельскохозяйственных угодий. 

Аномальная жара и засуха привели к пожароопасным условиям не только на юге Европы. На севере Чехии вблизи города Дечин лесной пожар произошел на территории природного парка Чешская Швейцария. По предварительным данным, как в и большинстве других случаев по всей Европе, причиной возгорания стал человеческий фактор.