Пожары и засуха уничтожают леса и поля в Европе

По меньшей мере 53 очага лесных пожаров были зарегистрированы за минувшие сутки в Греции. Жаркая погода может стать причиной новых возгораний. Сотни людей были эвакуированы из опасных зон. Пожарные борются с огнем и в труднодоступных районах страны, в частности, в национальном парке Дадия на юге остро Лесбос и в горах в регионе Западная Македония.

Районы стихийного бедствия посетили члены правительства. "Далее мы отправимся на юго-западную оконечность пожара, чтобы засвидетельствовать результаты работы и проверить те возможности, которые могут остановить распространение огня", — заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

На испанском острове Тенерифе более 600 человек были эвакуированы после сильного пожара, вспыхнувшего здесь в четверг. В последние от огня в Испании пострадали уже свыше 140 гектаров природных насаждений и сельскохозяйственных угодий.

Аномальная жара и засуха привели к пожароопасным условиям не только на юге Европы. На севере Чехии вблизи города Дечин лесной пожар произошел на территории природного парка Чешская Швейцария. По предварительным данным, как в и большинстве других случаев по всей Европе, причиной возгорания стал человеческий фактор.