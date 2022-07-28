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Украина

Украина: День государственности под обстрелом

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Российские войска нанесли массированные ракетные удары по Киевской и Черниговской областям Украины, где в последние несколько недель было затишье. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что рано утром в четверг был обстрелян населённый пункт в Вышгородском районе .

Взрывы прогремели в отмечаемый в стране День украинской государственности и перед приездом в Киев президента Литвы Гитанаса Науседы. Его украинский коллега Владимир Зеленский, принимая гостя, сказал: 

"Российские террористические войска сопровождают наш праздник усилением ракетной активности. Сегодня во многих городах Украины много раз звучали сирены воздушной тревоги. На этом фоне для меня было очень важно услышать от президента Науседы, что поддержка Вооруженных Сил Украины будет продолжаться и в будущем".

Украинские солдаты использовали самоходную артиллерию, пытаясь оттеснить российские войска от второго по величине города страны Харькова. Ночью он вновь подвергся обстрелу, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны РФ в четверг обнародовало следующие кадры, утверждая, что российские сапёры из Западного военного округа проводят разминирование занятых населённых пунктов в Харьковской области.