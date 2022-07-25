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Украина

Украина: первый корабль с зерном отправится в среду

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По данным СМИ, в украинских портах заблокированы около 20 млн тонн зерна
По данным СМИ, в украинских портах заблокированы около 20 млн тонн зерна   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/The Associated Press

Уже в среду из украинского порта Черноморск должен отправиться первый корабль с зерном. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. Подписанное 22 июля в Стамбуле соглашение предусматривает экспорт сельхозпродукции также из Одессы и порта "Южный". Они должны отправить первые суда в течение двух недель. По данным СМИ, в портах заблокировано около 20 миллионов тонн зерна.

Алесандр Кубраков, министр инфраструктуры Украины:

"Мы ожидаем, что работа начнётся в ближайшие дни. Ожидаем создания координационного центра в Стамбуле на этой неделе, готовим всё, что зависит от нас, чтобы быть готовыми к старту на этой неделе".

Украинская сторона подчёркивает, что продолжает работу, даже несмотря на недавний российский удар по Одессе. По сообщениям Киева, ракеты попали как раз в зерновой терминал, погиб один человек. Но в Москве утверждают, что поразили склад с американскими противокорабельными ракетами "Гарпун".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели".

В пятницу в Стамбуле Россия и Украина подписали отдельные договоры с посредниками — ООН и Турцией, отказавшись заключать соглашение между собой.

В Турции же будет действовать и координационный центр, а при необходимости досмотра судов его также будут проводить только в турецких водах.