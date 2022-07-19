Украина: журналисты под прицелом

По данным ООН, Украина стала одним из самых опасных мест для работы представителей прессы. С начала российского вторжения в стране погибли не менее 10 журналистов.

Проблема не только в том, что стреляют, говорит глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Россия пытается задушить независимую прессу на оккупированных территориях. Они хотят распространять свою пропаганду, российскую пропаганду", - подчеркивает Томиленко.

Сотрудники СМИ, которые пытаются объективно освещать ситуацию, становятся для россиян мишенью, убежден глава украинского союза журналистов.

Его мнение разделяет Ангелина Карякина, сотрудница Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Целью атак становятся журналисты, телецентры. Удары были нанесены по более чем десятку телевышек в Украине. Под ударом инфраструктура СМИ", - отмечает Карякина.

ЮНЕСКО призывает соблюдать международное право и защищать журналистов, которые работают в зоне конфликта. Организация направила в страну 125 комплектов защиты для репортеров - пуленепробиваемые жилеты и каски.