Украина: "другая география" войны

Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о "расширении географических задач" в Украине не стали неожиданностью для США и их союзников, сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее Сергей Лавров заявил, что поскольку западные страны передают Украине всё более дальнобойное оружие, российская армия будет двигаться дальше.

"Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. По мере того, как Запад вот в такой, я бы сказал, бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти HIMARS, вроде там уже Резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили, ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше", - заявил Лавров в интервью российским СМИ.

По словам российского министра, Москва не может "допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно".

Супруга украинского президента Елена Зеленская, выступая в Конгрессе США, поблагодарила союзников за поддержку.

"Я сейчас прошу вещь, которую никогда бы не хотела просить. Я прошу у вас оружие! Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", - сказала Елена Зеленская.

Я прошу у вас оружие! Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми Елена Зеленская первая леди Украины

Двадцатого июля ВСУ обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона. Сообщается, что по нему были выпущены 12 ракет HIMARS, из них 11 попали в цель. На видео хорошо видны сквозные отверстия в дорожном полотне. Движение грузового транспорта по мосту было остановлено.

Контроль над переправами через Днепр может стать решающим фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.