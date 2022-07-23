Европу захватили лесные пожары

Сотни пожарных на земле и с воздуха борются с огнем в лесах Словении. Пожар на северо-западе страны распространяется с рекордной скоростью. Уже были эвакуированы жители трех деревень. Спасатели пока не могут пробраться к очагу возгорания, поэтому заливают его водой сверху. Специальные вертолеты соседям прислали Сербия, Венгрия, Словакия и Австрия.

Между тем в Греции крупный пожар, разгоревшийся в четверг, до сих пор бушует в Национальном парке Дадия, на границе с Турцией. Местные леса состоят, в основном, из быстро воспламеняющихся сосен, что делает работу пожарных гораздо труднее. Этот парк — одна из самых уникальных экосистем в Европе, многие виды растений в нем — редкие.

Тем временем во Франции разбираются с последствиями разрушительного пожара в департаменте Жиронда, на юго-западе страны. Огонь уничтожил там более 20 тысяч гектаров леса. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал запустить "крупный национальный проект" с целью высадить новые деревья и возродить местные леса.

А жители севера Испании пытаются восстановить свои дома после серии лесных пожаров, начавшихся еще весной, вместе с ранней волной жары. Температура в некоторых городах тогда поднималась до 40°C.

По данным ООН, средиземноморский регион нагревается на 20% быстрее, чем, в среднем, остальной мир.