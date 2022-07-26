"Нафтогаз Украины" объявил о дефолте

"Нафтогаз" стал первым с начала войны украинским государственным предприятием, объявившим дефолт после того, как не смог произвести платежи по международным облигациям до истечения срока. Компании не удалось заручиться поддержкой кредиторов, чтобы добиться заморозки выплаты по еврооблигациям на два года. "Нафтогаз" просрочил выплату основной суммы долга и процентов в размере 335 млн долларов, а также отдельный процентный платеж по другой облигации.

21 июля украинское правительство запретила руководству "Нафтогаза"совершать выплаты по еврооблигациям без согласования с ним.

"Нафтогаз" не получил согласия кабинета министров Украины на осуществление необходимых платежей", - говорится в заявлении компании, которая также сообщила, что работает с соответствующими сторонами над выдвижением нового предложения по урегулированию задолженности. "Нафтогаз" утверждает, что на его счетах достаточно средств для выплат по ценным бумагам.

На долю "Нафтогаза" в прошлом году приходилось почти 17% государственных доходов Украины. Компания подала в правительство два запроса на утверждение платежей кредиторам и избежание жёсткого дефолта, но оба были отклонены.

Предприятие практически лишилось доступа к международному рынку капитала. "Правительство своей позицией "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - указали в "Нафтогазе".