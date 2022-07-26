English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

"Нафтогаз Украины" объявил о дефолте

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Вентили трубопроводов украинской государственной компании "Нафтогаз"
Вентили трубопроводов украинской государственной компании "Нафтогаз"   -   Авторское право  EBS - News 1

"Нафтогаз" стал первым с начала войны украинским государственным предприятием, объявившим дефолт после того, как не смог произвести платежи по международным облигациям до истечения срока. Компании не удалось заручиться поддержкой кредиторов, чтобы добиться заморозки выплаты по еврооблигациям на два года. "Нафтогаз" просрочил выплату основной суммы долга и процентов в размере 335 млн долларов, а также отдельный процентный платеж по другой облигации.

21 июля  украинское правительство запретила руководству "Нафтогаза"совершать выплаты по еврооблигациям без согласования с ним.

"Нафтогаз" не получил согласия кабинета министров Украины на осуществление необходимых платежей", - говорится в заявлении компании, которая также сообщила, что работает с соответствующими сторонами над выдвижением нового предложения по урегулированию задолженности.  "Нафтогаз" утверждает, что на его счетах достаточно средств для выплат по ценным бумагам. 

На долю "Нафтогаза" в прошлом году приходилось почти 17% государственных доходов Украины. Компания подала в правительство два запроса на утверждение платежей кредиторам и избежание жёсткого дефолта, но оба были отклонены.

Предприятие практически лишилось доступа к международному рынку капитала. "Правительство своей позицией "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023",  - указали в "Нафтогазе".