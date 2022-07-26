ВСУ: "частичные успехи" россиян к югу от Бахмута

Российским силам удалось продвинуться на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ говорят о "частичных успехах" россиян в районе Углегорской электростанции. Представители самопровозглашённой ДНР сообщают о полной блокировке украинских войск в населённом пункте Новолуганское.

Национальная полиция Украиныопубликовала кадры воскресных обстрелов школ в Бахмуте и Константиновке. В администрации Донецкой области заявили, что в понедельник ударам подверглись 16 населенных пунктов региона. В Минобороны РФ неоднократно обвиняли ВСУ в размещении огневых позиций на гражданских объектах.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают об отсутствии условий для развития российского наступления на Бахмут с юго-востока, добавляя, что продвижение россиян, вероятно, произошло в результате контролируемого отвода украинских войск.

В понедельник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О ночных обстрелах и взрывах сообщают власти Одессы, Николаева и Харькова.

В Чугуеве на Харьковщине продолжают разбирать завалы, Украина обвиняет Россию в массированном ракетном ударе по жилым кварталам. "Все эти годы вся громада, все жители созидали, строили, создавали комфортные условия для проживания. Сегодня враг всё это уничтожает, убивает детей, убивает мирных жителей. Это очень сложно передать словами", – говорит городской голова Чугуева Галина Минаева.

В украинском оперативном командовании "Юг" заявляют о взятии под контроль нескольких объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области. Ранее сообщалось об ударах ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр. Пророссийская администрация Херсона назвала попытку контрнаступления ВСУ "безуспешной".