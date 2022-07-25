Украинцы вынуждены возвращаться в зону боевых действий

Десятки тысяч людей, эвакуированных из Донецкой области на востоке Украины, возвращаются в свои дома недалеко от линии фронта, несмотря на опасность.

82-летняя Тамара Маркова и ее сын Николай рассказали, что провели всего пять дней в качестве беженцев в Днепре и решили вернуться домой. Женщину хотели отправить в дом престарелых, а ее больного сына - в дом инвалидов.

Тамара Маркова, местная жительница: "Нас кормили, еда была, но это было временно. А потом нам сказали ехать в дом престарелых. Мой сын не захотел".

По оценке мэрии Покровска, домой за последнее время вернулись 70 процентов эвакуированных. Среди них - 18 летняя Карина Смульская, которая устроилась официанткой и сейчас содержит всю семью.

Карина Смульская, жительница Покровска:"Я понимаю, что находиться в городе очень рискованно. Но если выехать... Кто там нас ждет? Кому мы там нужны? А деньги зарабатывать надо!"

Ситуация в регионе по-прежнему остается очень опасной для всех местных жителей и репатриантов. Недавно, буквально через два дня после возвращения, погибла 35-летняя женщина. Прямо возле ее дома разорвалась ракета.