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Украина

Украинцы вынуждены возвращаться в зону боевых действий

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 Вероника Доваль
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Украинцы вынуждены возвращаться в зону боевых действий
Украинцы вынуждены возвращаться в зону боевых действий   -   Авторское право  Diritti d'autore LOUISA GOULIAMAKI/AFP or licensors

Десятки тысяч людей, эвакуированных из Донецкой области на востоке Украины, возвращаются в свои дома недалеко от линии фронта, несмотря на опасность.

82-летняя Тамара Маркова и ее сын Николай рассказали, что провели всего пять дней в качестве беженцев в Днепре и решили вернуться домой. Женщину хотели отправить в дом престарелых, а ее больного сына - в дом инвалидов.

Тамара Маркова, местная жительница: "Нас кормили, еда была, но это было временно. А потом нам сказали ехать в дом престарелых. Мой сын не захотел".

По оценке мэрии Покровска, домой за последнее время вернулись 70 процентов эвакуированных. Среди них - 18 летняя Карина Смульская, которая устроилась официанткой и сейчас содержит всю семью.

Карина Смульская, жительница Покровска:"Я понимаю, что находиться в городе очень рискованно. Но если выехать... Кто там нас ждет? Кому мы там нужны? А деньги зарабатывать надо!"

Ситуация в регионе по-прежнему остается очень опасной для всех местных жителей и репатриантов. Недавно, буквально через два дня после возвращения, погибла 35-летняя женщина. Прямо возле ее дома разорвалась ракета.