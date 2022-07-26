Российские олигархи в Австрии: два отеля ушли с молотка на "принудительном" аукционе

В австрийских Альпах с молотка ушли два отеля, связанные с российскими олигархами.

Отель Maximilian достанется консорциуму долины Эцталь за 6 миллионов евро, Tirolerhof выкупила ассоциация отельеров горнолыжного курорта Зерфаус за 3,8 миллиона евро.

Ещё в 2019 году в своём расследовании политик Алексей Навальный обвинил главу фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрея Метельского в ведении тайного бизнеса в Австрии и приобретении на сомнительные средства четырёх гостиниц, оформленных на его мать Эльдибитту Метельскую, сына и "давнего друга" Петра Ивановского – единоросса и бывшего московского депутата. По оценкам Навального, Метельский вывел из страны более 50 миллионов евро. Сделка проходила через австрийское отделение российского государственного банка ВТБ, против которого были введены санкции после начала российского вторжения в Украину.

С 2020 года власти грозили выставить недвижимость на торги из-за прекращения выплат по кредиту. Обанкротившиеся собственники гостиниц задолжали местному банку более 3 миллионов евро.

После начала войны в Украине политики из партии NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) предложили разместить в пустующих отелях украинских переселенцев.

По информации австрийских СМИ, гостиницы, купленные российскими бизнесменами в престижных курортах Тироля, получили из бюджета 6,3 млн евро помощи во время пандемии. Среди получателей субсидий – Метельские, Олег Дерипаска и другие олигархи, близкие к Кремлю.