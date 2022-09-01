Глава совета директоров, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов погиб в результате падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве, сообщает РБК.

Маганов выпал с шестого этажа ЦКБ на улице Маршала Тимошенко рано утром в четверг, 1 сентября. Его тело обнаружил медицинский персонал. Нефтянику было 67 лет, он лежал в отделении терапии с проблемами сердца. По мнению полиции, причиной смерти стал суицид. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

В 1980-х годах Маганов работал на предприятии «Лангепаснефтегаз», где дошел до должности генерального директора. В 1991 году «Лангепаснефтегаз» вместе с двумя другими нефтедобывающими предприятиями — “Урайнефтегаз” и “Когалымнефтегаз” — были объединены в государственный нефтяной концерн “ЛангепасУрайКогалымнефть” (ЛУКОЙЛ). Название “Лукойл” (LUK OIL) придумал Маганов, который предложил использовать начальные буквы городов Лангепас, Урай и Когалым, где располагались предприятия. С 2004 года это частная компания.

В новом предприятии Маганов занимал пост вице-президента по нефтедобыче, затем первого вице-президента, а в 2006 году был назначен первым исполнительным вице-президентом по разведке и добыче. Председателем совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов был избран в июне 2020 года после смерти Валерия Грайфера, который занимал этот пост с 2000 года. Родной брат Маганова, Наиль, также работает топ-менеджером в нефтегазовой отрасли, являясь гендиректором “Татнефти”.

Глава подрядчика "Газпрома" застрелился?

Смерть Маганова стала уже шестым подобным случаем, вызывающим вопросы у журналистов и комментаторов. Ранее в этом году, 5 июля, в бассейне под Петербургом нашли тело Юрия Воронова, возглавлявшего компанию “Астра Шиппинг”, которая в том числе работает на арктических подрядах “Газпрома”. Воронов погиб от выстрела в голову, ему был 61 год. Тело Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном посёлке Морские террасы у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом полиция нашла травматический пистолет. Кому он принадлежал, так и не выяснили. По словам супруги бизнесмена, он отправился в Ленобласть ещё 1 июля, а перед отъездом у него произошёл конфликт с деловыми партнёрами.

Топ-менеджер "Новатэк" убил семью и повесился?

Ещё одна неожиданная смерть постигла Сергея Протосеню, топ-менеджера газовой компании "Новатэк". Его тело было обнаружено в саду дома, расположенном в испанском курортном городке Льорет-де-Мар. Там же, обнаружили зарезанными его жену и дочь. Предварительной версией следствия стало самоубийство.

Протасеня ранее был главным бухгалтером и зампредом совета директоров "Новатэка", крупнейшего формально независимого производителя природного газа в России. В Испанию семья приехала отдохнуть на пасхальные праздники. По сообщениям СМИ, одной из версий стало убийство жены и дочери, которых Протосеня якобы зарезал во сне, после чего и сам повесился. Но испанская полиция также рассматривала версию, по которой все трое стали жертвами убийства, замаскированного под другие обстоятельства. Не поехавший с семьей в отпуск сын Протосени остался в живых.

Вице-президента “Газпромбанка" перед смертью застрелил жену и дочь?

Незадолго до этой трагедии, 18 апреля, появились сообщения о том, что в Москве найдены мертвыми Владислав Аваев с его беременной женой и 13-летней дочерью. Аваев ранее занимал должность вице-президента “Газпромбанка”, а до этого работал в Госдуме и Управлении делами президента РФ. По предварительной версии следователей, Аваев якобы застрелил жену и ребенка из пистолета, а потом покончил с собой: пистолет, по сообщениям, нашли у него в руке, на чем, собственно, и основана эта версия.

В случае с Аваевым выдвигались версии, согласно которым причиной трагедии могла стать ревность или конфликт между супругами из-за права опеки над дочерью. Но это не объясняет, почему Аваев, уже добившись ранее права опеки и упорно боровшийся за его сохранение, вдруг решил убить своего ребёнка, причём столь жестоким способом?

Топ-менеджер “Газпрома” найден мёртвым

Ещё одного топ-менеджера “Газпрома” нашли мертвым 25 февраля в поселке Ленинский под Петербургом (вотчиной топ-менеджмента “Газпрома”). Александр Тюляков был заместителем гендиректора Единого расчетного центра “Газпрома” по корпоративной безопасности. Тюлякову был 61 год. Предварительная версия следствия – самоубийство, но, судя по сообщению некоторых СМИ, обстоятельства смерти продолжают вызывать вопросы.

Странная смерть в "нехорошем" посёлке

В январе 2022 года в том же поселке Ленинский нашли мертвым Леонида Шульмана, главу транспортной службы “Газпром инвеста”. Эту смерть также классифицировали как самоубийство, поскольку он, как сообщалось, оставил предсмертную записку, в которой жаловался на боли в незадолго до этого сломанной ноге. Хотя жалобы на перелом ноги служат странным объяснением для самоубийства. Странно, что весьма не бедный человек с серьезными связями не мог получить качественное лечение банального перелома.

Кто бы мог подумать, что смерть Шульмана станет лишь первой в череде ухода из жизни других топ-менеджеров российской нефтянки, зачастую при весьма странных обстоятельствах. Причём предсмертную записку погибшего в этом же поселке Александра Тюлякова полиция даже не стала предавать гласности.