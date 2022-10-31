Терпение не резиновое: российский рынок покидают Bridgestone, Michelin и Nokian Tyres

Компания Bridgestone приняла окончательное решение уйти с российского рынка. В середине марта крупнейший в мире производитель шин приостановил производство и экспорт в РФ, но в связи с отсутствием изменений в лучшую сторону решено избавиться от российских активов.

"В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России, Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов", - говорится в опубликованном 31 октября официальном сообщении.

В компании предполагают, что поиски покупателя и осуществление сделки займут несколько месяцев.

В декабре 2021 года российское отделение Bridgestone отметило "первый крупный производственный юбилей", пять лет со дня старта коммерческого производства в России. В ближайших планах было увеличение объемов, расширение сотрудничества с автопроизводителями и развитие экспорта.

Завод Nokian продан "Татнефти"

На прошлой неделе об уходе из России объявил другой крупный производитель, финская компания Nokian Tyres, чей завод изготовлял в Ленинградской области 16-17 миллионов шин в год. Руководство Nokian сообщило, что продает российские активы "Татнефти". В июне компания приняла решение о постепенном уходе с российского рынка из-за войны в Украине.

Летом же объявил о решении передать российский бизнес в управление местному руководству компании до конца текущего года французский Michelin.

"Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности", - сообщили тогда в компании.

Итальянская Pirelli ограничила работу двух российских заводов и прекратила инвестиции в РФ. На время приостанавливали производство в РФ немецкая Continental и японская Yokohama. Прекратил поставки GoodYear.

"Возьмите историю с McDonald's..."

В прошлом году в России был пик спроса на шины и автомобили после ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19, напоминает в беседе с Euronews главный редактор издания "За рулём" **Максим Кадаков.**В том, что с рынка уходят ведущие производители, которые везли в РФ свои технологии, по его словам, нет ничего хорошего.

"Умрем ли мы от ухода этих компаний? Нет, конечно. Есть производители, в том числе и зарубежные, которые остаются в России, свое собственное производство. Но будут сложности, уже есть сложности со многими шинами больших размеров. Если кто-то привык к определенному бренду, хочет, например, именно Michelin, будет его везти через границы втридорога. С шинами массового сегмента - от 13 до 18 дюймов - в ближайшее время я проблем не вижу. Зимние девать некуда, сейчас склады забиты", - говорит Кадаков.

Однако весной ситуация может измениться, полагает эксперт. Уверенности же в том, что новые российские владельцы смогут обеспечить столь же высокое качество продукции, нет.

"Можно производить всё, что угодно, без сомнений. Но есть корпоративные нормы, стандарты управления производством, управления качеством. Возьмите историю с McDonald's... Я прихожу в ресторан сети "Вкусно и точка" и меня__воротит даже от мрачного цветового сочетания зеленого и коричневого. У них нет влажных салфеток, картошки фри какое-то время не было, а ведь оборудование и персонал те же. О чем это говорит? О том, что когда предприятие и его сотрудники включены в общемировую корпоративную систему, отлажены механизмы, всё работает. Когда вдруг нужно заменить это чем-то своим, могут возникнуть сложности", - говорит Кадаков.

Было "весело и вкусно", стало "плохо и дорого"

Сравнение с ушедшим из России McDonald's после сообщений о продаже завода Nokian Tyres компании "Татнефть" приводит и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

"Будущее, конечно, мрачное: я уверен, что повторится ситуация Макдональдса и Вкусноточки. Если вы так же далеки от мира фастфуда, как и я, то информирую: "новая" сеть не только не смогла сохранить качество, как уверяют потребители, но и подняла цены. Был слоган "Весело и вкусно" - стал "Плохо и дорого", - пишет Шапарин в Фейсбуке.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза, причины чисто экономические.

"Завод Nokian работал в основном на экспорт: наш микроскопический рынок не мог переварить огромные объёмы, 16 млн шин. Более об экспорте, полагаю, речи не идёт. А это значит, что все постоянные издержки производства будут" размазываться" на меньшее количество продукции, что автоматически сделает единицу дороже. Сырье тоже становится дороже: закупочные партии меньше, логистика сложнее, посредники и проч. Дорогие шины нашему потребителю не по карману, а значит, будут экономить и запускать в производство что-то попроще. Увы, будет дорого - и плохо", - считает Шапарин.

"Если вы привыкли к хорошим шинам - покупайте сейчас, пока они ещё есть на рынке", - призывает вице-президент Национального автомобильного союза.

Соотношение качества и цены на автомобильные шины в России будет меняться не в лучшую сторону, прогнозирует в беседе с Euronews главный редактор "За рулем" Максим Кадаков.

_"Вопрос качества очень сложный, поскольку неотделим от цены. Например, и 92-й, и 98-й бензин оба качественные, потому что произведены хорошим НПЗ, но свойства и цена - разные. Китайские и белорусские шины по своим свойствам не дотягивают до лучших и даже средних шин, которые производят уходящие из России бренды. Но они дешевле._При этом не забывайте, что в ситуации дефицита рынок всегда наполняется по более высокой цене. П__овторю: катастрофы не будет, без шин мы не останемся", - резюмирует Кадаков.

Российские автомобильные порталы сообщают, что в среднем за год цены на резину в стране выросли на 30 процентов, и к зиме ожидается дальнейшее подорожание.