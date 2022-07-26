Ракетные удары по Одессе

Утром во вторник, 26 июля, российские войска вновь нанесли удар по Одесской области. По данным украинских властей, несколько снарядов попали в частные дома на черноморском побережье. В частности, как утверждают в командовании Воздушных сил ВСУ, 13 ракет были выпущены по курортному поселку Затока. Там начался пожар, который вскоре был локализован. О погибших или пострадавших не сообщается.

"Уничтожено более 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", — заявил представитель российского Мин обороны, отчитываясь об ударе в районе города Константиновка в Донецкой области. В ведомстве также заявили об уничтожении 70% артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Между тем министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что работа по вывозу украинского зерна из черноморских портов уже началась. По его словам, первый сухогруз скоро покинет Украину. Согласно стамбульскому соглашению, зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Их не будут разминировать полностью, но создадут там безопасные фарватеры.