Украинцы в Галисии

Городок Кариньо (Cariño) в испанской провинции Ла-Корунья автономной области Галисия принимает украинских беженцев. Кариньо в переводе означает "милый, ласковый". Таким и стал городок для новоприбывших.

Ольга Стрельник приехала сюда в командировку за пять дней до российского вторжения в Украину. Она вернулась на родину, чтобы забрать двух своих детей и привезти сюда, в их новый дом.

_"Я старалась быть более позитивной и передавать этот позитив нашей команде, моей семье, - говорит Ольга, - потому что мы должны понимать: жизнь идёт прямо сейчас, и невозможно вернуться в прошлое". _

Компания AVTOPRO, в которой работает Ольга, объединяет клиентов и дистрибьюторов автомобильных запчастей. Она была создана в Украине 11 лет назад, а в 2020 году открыла свой второй офис в Испании. В начале войны руководство решило переселить почти 80 своих сотрудников, помочь им покинуть страну, в которой идёт война.

"Благодаря помощи многих людей они постепенно__открылись, и сейчас почти все чувствуют себя очень хорошо. Это второй дом для них", - говорит Даниэль Акимов, директор по продажам.

Карлос Марласка, Euronews:

"Традиционно в этом городе мигранты не задерживались и отправлялись дальше, чтобы зарабатывать на жизнь в других местах. Но российское вторжение в Украину делает Кариньо всё более и более востребованным".

Местные предприятия также с распростертыми объятиями встретили вновь прибывших из бывшей советской республики. В этом ресторане три новых работницы. Владелицазаведения, Мария дель Мар Барсия, говорит:

"Они прибыли как раз вовремя, и, чтобы помочь им, я решила взять этих девушек".

Из почти 4000 жителей Кариньо сегодня 100 приехали из Украины. Это многое изменило в городе, где средний возраст населения превышал 50 лет.

"Они привносят свежесть, они приносят молодость, потому что их средний возраст довольно низкий, и они пользуются возможностью открыть здесь свой бизнес", - констатирует мэр Кариньо Мигель Алонсо Пумар.

У украинцев и местного населения есть и кое-что общее: 24 августа - День независимости Украины, а в Кариньо в этот день - праздник местного покровителя Святого Варфоломея.