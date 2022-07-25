Миссия Starlink: ещё 53 спутника на орбите

Американская компания SpaceX развернула на орбите 53 мини-спутника Starlink. Очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 – 33-й в этом году – состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

За последние 3 года SpaceX вывела в космос около трёх тысяч интернет-спутников.

В мире насчитывается до 400 тысяч пользователей бета-версии системы Starlink. С начала российского вторжения терминалы спутникового интернета поставляются и в Украину.