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США

Миссия Starlink: ещё 53 спутника на орбите

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 Alexander Kazakevich
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Запуск Falcon 9, Космический центр Кеннеди, 24 июля 2022 года
Запуск Falcon 9, Космический центр Кеннеди, 24 июля 2022 года   -   Авторское право  Craig Bailey/Florida Today via AP

Американская компания SpaceX развернула на орбите 53 мини-спутника Starlink. Очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 – 33-й в этом году – состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

За последние 3 года SpaceX вывела в космос около трёх тысяч интернет-спутников.

В мире насчитывается до 400 тысяч пользователей бета-версии системы Starlink. С начала российского вторжения терминалы спутникового интернета поставляются и в Украину.