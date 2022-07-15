Рогозин уходит из Роскосмоса "на другую работу"

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимал этот пост с 2018 года, а ещё до того несколько лет курировал космическую отрасль на посту вице-премьера.

В Кремле подчеркнули, что никаких претензий к работе Рогозина не было, наоборот, его деятельность называют весьма успешной и результативной, а отставка связана "с переходом на другую работу". В российских СМИ, которые Москва объявила "иноагентами", не исключают, что чиновник получит должность в президентской администрации и будет курировать самопровозглашённые донбасские республики и оккупированную территорию Украины.

Роскосмос же возглавит вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в том числе обронное и космическое направления.