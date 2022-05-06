Корабль SpaceX доставил с МКС на Землю четырёх астронавтов

Корабль SpaceX доставил с МКС на Землю четырёх астронавтовКомментарии
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Корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX доставил четырёх астронавтов на Землю. За сутки до этого он успешно отстыковался от МКС.
Приводнение произошло в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Миссия Crew-3 экипажа, состоящего из американцев Раджи Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и представителя Германии Маттиаса Маурера, длилась шесть месяцев. Их сменили астронавты НАСА и Европейского космического агентства.
Это уже четвёртая ротация экипажа МКС в рамках сотрудничества компании Илона Маска SpaceX с космическим агентством НАСА.
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