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США

Корабль SpaceX доставил с МКС на Землю четырёх астронавтов

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 Надежда Дрямина
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Приводнение корабля Crew Dragon Endurance в Атлантическом океане у побережья Флориды, 6 мая 2022 г.
Приводнение корабля Crew Dragon Endurance в Атлантическом океане у побережья Флориды, 6 мая 2022 г.   -   Авторское право  AP/AP

Корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX доставил четырёх астронавтов на Землю. За сутки до этого он успешно отстыковался от МКС.

Приводнение произошло в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Миссия Crew-3 экипажа, состоящего из американцев Раджи Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и представителя Германии Маттиаса Маурера, длилась шесть месяцев. Их сменили астронавты НАСА и Европейского космического агентства.

Это уже четвёртая ротация экипажа МКС в рамках сотрудничества компании Илона Маска SpaceX с космическим агентством НАСА.

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