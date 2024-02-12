Илон Маск отрицает продажу Starlink России

"Ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался", - Илон Маск опроверг сообщения СМИ и заявление разведки Украины. Сенат США проголосовал за ​​продвижение законопроекта о внешней помощи.

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Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что основанная им компания SpaceX продает свои терминалы России.

"В ряде фейковых новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически не соответствует действительности. Насколько нам известно, ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался", - написал Маск в социальной сети X.

Служба военной разведки Украины заявила в воскресенье, что атакующие российские силы были обнаружены с помощью терминалов Starlink. В качестве доказательства они опубликовали запись перехваченного разговора между двумя российскими солдатами.

В понедельник Кремль заявил, что система Starlink компании SpaceX не сертифицирована для использования в России, и добавил, что не собирается вмешиваться в прения между Киевом и Маском.

Терминалы Starlink, которые используют серию спутников, управляемых компанией Илона Маска Space X, для обеспечения высокоскоростной связи, сыграли жизненно важную роль в предоставлении украинским вооруженным силам преимущества перед вторгшимися российскими войсками.

Однако в последние недели в украинских СМИ начали появляться многочисленные сообщения о том, что российские войска используют Starlink на линии фронта в оккупированной Украине.

Это побудило Space X опубликовать заявление в социальных сетях, заявив, что она "не вела никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами".

Западные технологические компоненты регулярно обнаруживаются в российском арсенале, поскольку Москва стала более умело уклоняться от санкций, часто импортируя товары через третьи страны.

Между тем сенат США проголосовал в воскресенье за ​​продвижение законопроекта об иностранной помощи на редкой сессии выходного дня, что ставит документ на голосование по окончательному принятию позднее на этой неделе. Однако ожидается, что усилия по одобрению законопроекта продолжатся и в ближайшие дни, поскольку некоторые сенаторы стремятся замедлить его продвижение.