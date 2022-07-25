В Эдмонтоне ждут папу римского

Папа римский Франциск начал апостольский визит в Канаду. Самым ожидаемым событием поездки будет покаяние понтифика за жестокое обращение с коренными народами Канады, в котором принимали активное участие и католические священнослужители.

В понедельник Франциск должен приехать в бывшую муниципальную школу Эрминескин под Эдмонтоном.

Более года назад в Канаде на территории трёх бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних.

Считается, что за столетие, до конца прошлого века, власти Канады насильно изъяли из семей коренных народов около 150 тысяч детей, которых отправляли в интернаты, где многих подвергали физическому и сексуальному насилию. Около 60% таких школ находились в ведении католической церкви.