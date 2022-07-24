"Паломничество покаяния": папа римский отправился в Канаду

Папа римский Франциск отправился в Канаду, чтобы лично извиниться перед коренными народами, дети из которых десятилетиями подвергались насилию и жестокому обращению в католических школах. Их насильно забирали из семей, лишали языка и культуры. В прошлом году на месте бывших интернатов было найдено более тысячи безымянных могил детей, умерших от болезней, недоедания и жестокости католиков-учителей.

Такая практика насильственной ассимиляции продолжалась с 1831 по 1996 год. За это время через систему католических школ-интернатов прошли примерно 150 000 детей из коренных народов. Комиссия по правде и примирению Канады в 2015 году назвала её "культурным геноцидом".

Понтифик проведет в поездке, которую назвал "паломничеством покаяния", неделю. 85-летний глава католической церкви посетит Эдмонтон, Масквасис, Лак-Сте-Анн, Квебек и Икалуит, произнесет девять проповедей и отслужит две мессы. Ожидается, что по прилете его встретит в аэропорту премьер-министр Канады Джастин Трюдо.