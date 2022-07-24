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Канада

Покаянное паломничество Франциска в Канаду

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Папа римский Франциск проведет в Канаде неделю
Папа римский Франциск проведет в Канаде неделю   -   Авторское право  Nathan Denette/AP

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Канаду, эту поездку сам глава Римско-католической церкви назвал "исправительно-покаянной". В центре его визита — встреча с представителями коренных народов. 

В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних.

В создании и управлении учебными заведениями, в которых жестоко обращались с воспитанниками , принимали участие католические религиозные деятели

Архиепископ Эдмонтона Ричард Смит говорит: "Прежде всего, это паломничество. Но в дополнение к этому он заявил о покаянном паломничестве. Он глубоко озабочен тем фактом, что в прошлом происходили ужасные вещи, которые во многих случая совершали люди, являвшиеся представителями церкви". 

Новость о безымянных могилах потрясла многих канадцев, которые потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов

Директор института археологии коренных народов в университете Альберты Киша Супернант говорит:  

"Я работаю с представителями коренных народов, чтобы проводить исследования на территориях вблизи интернатов, использую такие технологии как подповерхностное зондирование, чтобы попытаться найти возможные места безымянных захоронений детей, которые умерли во время обучения в школе, не вернулись домой и пропали из реестров". 

В период с 19 века по 1970-е годы около 150 тысяч детей индейцев были изъяты из семей и насильно направлены в школы-интернаты.Таким образом власти хотели изолировать их от национальной культуры и языка и ассимилировать их в христианский социум.