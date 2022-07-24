Тунис: протесты против новой конституции

В Тунисе тысячи человек вышли на демонстрацию против проекта новой конституции, предложенного президентом Каисом Саидом. Манифестанты называют действия главы государства переворотом и считают, что он узурпирует власть. Референдум по поправкам в основной закон страны должен состояться в понедельник.

"Суть конституции — в обеспечении баланса сил, но новая конституция наделяет президента фактически неограниченными полномочиями, в ней нет механизма для объявления ему импичмента или выговора".

Год назад президент Туниса распустил правительство и приостановил работу парламента — на фоне массовых протестов, участники которых обвиняли министров в неспособности справиться с коронакризисом.

"Год назад я была за перемены, за позитивные перемены, за то, чтобы призвать к ответственности воров, которые ограбили страну. Но когда президент приостановил действие конституции, мы увидели его истинное лицо. Мы увидели, что он на самом деле не заинтересован в том, чтобы бороться с коррупцией. До сих пор никого так и не осудили".

Среди противников президента — в первую очередь сторонники правившей партии "Эн-Нахда". В то же время значительное число тунисцев одобряют действия главы государства.