Кризис в Тунисе: президент объявил о роспуске парламента

Президент Туниса Каис Саид объявил о роспуске Собрания народных представителей после того, как 120 депутатов из 217 провели заседание по видеосвязи и проголосовали за отмену чрезвычайных полномочий главы государства несмотря на то, что работа парламента была приостановлена президентским декретом восемь месяцев назад.

Президент обвинил народных избранников, в частности умеренную исламистскую партию "Ан-Нахда" ("Партия Возрождения"), в попытке заговора против безопасности и институтов страны.