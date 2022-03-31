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Тунис

Кризис в Тунисе: президент объявил о роспуске парламента

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 Alexander Kazakevich
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Президент Туниса Каис Саид
Президент Туниса Каис Саид   -   Авторское право  Slim Abid/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Президент Туниса Каис Саид объявил о роспуске Собрания народных представителей после того, как 120 депутатов из 217 провели заседание по видеосвязи и проголосовали за отмену чрезвычайных полномочий главы государства несмотря на то, что работа парламента была приостановлена президентским декретом восемь месяцев назад.

Президент обвинил народных избранников, в частности умеренную исламистскую партию "Ан-Нахда" ("Партия Возрождения"), в попытке заговора против безопасности и институтов страны.