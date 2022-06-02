Президент Туниса отправил в отставку 57 судей

В Тунисе 57 судей лишились своих должностей. Об этом решении объявил президент страны Каис Саид. Глава государства объяснил свой шаг разгулом коррупции. По его словам, некоторые служители Фемиды также покрывали террористов.

Оппозиция раскритиковала увольнение судей, указав на очередное наступление на судебную и законодательную ветви власти. В феврале президент упразднил Высший судебный совет, а в марте распустил парламент, который и так не проводил заседаний с прошлого лета.

Я сделал несколько предупреждений, я неоднократно давал судебным органам возможность исправиться. Я не могу искоренить коррупцию и правонарушения в стране без полной чистки судебной системы. Мы наблюдаем, как повсеместно препятствуют правосудию, как затягивают рассмотрение дел, даже, как когда расследование завершено. Каис Саид Президент Туниса

В мае в Тунисе прошли как митинги сторонников президента, объявившего о строительстве т.н. "новой республики", так и акции оппозиции.

На 19 июня запланирована забастовка тунисских бюджетников.

Каис Саид назначил голосование по поправкам в конституцию на 25 июля. Ряд оппозиционных движений, в частности "Граждане против государственного переворота" и Демократический блок призвали к бойкоту референдума.

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