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мир

Более 500 спасённых мигрантов за сутки

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Более 500 спасённых мигрантов за сутки
Более 500 спасённых мигрантов за сутки   -   Авторское право  AP Photo

За последние сутки более 500 мигрантов спасли в Средиземном море корабли неправительственных агентств.

Немецкая благотворительная организация Sea-Watch провела четыре спасательных операции. На борт подняли 428 человек, которые пытались добраться из Северной Африки в Европу на переполненных лодках. Среди спасённых, как сообщается, были беременная женщина и мужчина с сильными ожогами.

Корабль Sea-Watch 3 заявляет, что ему срочно необходим порт, чтобы высадить такое число людей.

Утром в воскресенье французская SOS Méditerranée обнаружила 87 человек, из которых 57 — несовершеннолетние. В организации сообщили, что сейчас о них заботится Красный Крест.

По данным Агентства ООН по делам мигрантов, за полгода в одну только Италию морем прибыли почти 33 тысячи нелегалов. Большинство из них — из Афганистана, Бангладеш, Египта и Туниса. При этом более 1200 мигрантов погибли в море.