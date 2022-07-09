Марокко и ЕС договорились вместе бороться с нелегальной миграцией

Евросоюз и Марокко должны будут вместе решать проблемы миграции. Такие договорённости были достигнуты по итогам встречи в Рабате глав МВД Марокко и Испании при участии еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон. Одна из задач этого партнёрства – борьба с организованной нелегальной миграцией.

Мы можем поздравить себя с успехом: состоялись встречи, заключены соглашения, описывающие наше сотрудничество. Мы пытаемся решать проблему нелегальной миграции и бороться с преступными сетями, которые используют насилие и эксплуатируют мигрантов, скрывающихся от властей. Мы будем и дальше серьёзно работать над мерами против организованной преступности. Фернандо Гранде-Марласка министр внутренних дел Испании

Поводом для переговоров стали беспорядки при попытке мигрантов штурмовать границы испанских анклавов в Африке. Противостояние обернулось гибелью более 20 человек. По мнению Илвы Йоханссон, из этого необходимо извлечь урок:

«Мы обсудили, как мы можем дальше сотрудничать в борьбе с торговцами людьми, чтобы предотвращать такие опасные ситуации, как та, что мы наблюдали две недели назад».

В рамках этого партнёрства ЕС и Марокко обязуются помогать друг другу в выявлении группировок, торгующих людьми и организующих нелегальную перевозку мигрантов. Кроме того, стороны планируют наладить полицейское сотрудничество и информирование об опасностях нелегальной миграции.