Чехия: мемориал жертвам Холокоста построят на месте свинофермы

В Чехии начали снос свинофермы, построенной на месте нацистского концлагеря в Лети, к югу от Праги. Во время Второй мировой войны там содержались около 1300 цыган, 300 из которых погибли на месте, а еще 500 — были отправлены в Освенцим.

В пятницу участники церемонии символически запустили процесс сноса здания, несколько раз ударив по стенам кирками и молотками.

"После почти 30 лет усилий разрушение позорного символа неуважения к жертвам преследования по расовому признаку начнется сегодня. В то же время этот шаг запустит строительство по-настоящему достойного мемориала жертвам Холокоста из народа рома", — заявил министр культуры Чехии Мартин Бакса.

Когда-то здесь жило 13 тысяч свиней. Свиноферма была построена на месте концлагеря в 1970-м году и просуществовала до весны 2018-го, когда чешскому государству, наконец, удалось выкупить территорию у частного владельца. Теперь здесь, на месте уже существующего маленького музея, появится большой мемориальный комплекс. Его строительство оценивается не менее чем в $4 млн.

По данным историков, из 9 500 чешских цыган Вторую мировую войну пережили менее 600.