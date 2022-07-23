English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Чехия: мемориал жертвам Холокоста построят на месте свинофермы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Начало сноса свинофермы на месте концлагеря в Лети, Чехия. 22 июля 2022.
Начало сноса свинофермы на месте концлагеря в Лети, Чехия. 22 июля 2022.   -   Авторское право  TOMAS NOVAK/AFP or licensors

В Чехии начали снос свинофермы, построенной на месте нацистского концлагеря в Лети, к югу от Праги. Во время Второй мировой войны там содержались около 1300 цыган, 300 из которых погибли на месте, а еще 500 — были отправлены в Освенцим.

В пятницу участники церемонии символически запустили процесс сноса здания, несколько раз ударив по стенам кирками и молотками.

"После почти 30 лет усилий разрушение позорного символа неуважения к жертвам преследования по расовому признаку начнется сегодня. В то же время этот шаг запустит строительство по-настоящему достойного мемориала жертвам Холокоста из народа рома", — заявил министр культуры Чехии Мартин Бакса.

Когда-то здесь жило 13 тысяч свиней. Свиноферма была построена на месте концлагеря в 1970-м году и просуществовала до весны 2018-го, когда чешскому государству, наконец, удалось выкупить территорию у частного владельца. Теперь здесь, на месте уже существующего маленького музея, появится большой мемориальный комплекс. Его строительство оценивается не менее чем в $4 млн.

По данным историков, из 9 500 чешских цыган Вторую мировую войну пережили менее 600.