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США

ЧП из-за лесного пожара в Калифорнии

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Пламя уже успело уничтожить несколько зданий
Пламя уже успело уничтожить несколько зданий   -   Авторское право  DAVID MCNEW/AFP or licensors

В Калифорнии округ Марипоза объявлен зоной чрезвычайного положения из-за масштабного лесного пожара. Он начался в пятницу и меньше чем за два дня охватил площадь в 50 кв.км. Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями.

В субботу приказ об эвакуации получили около 6 тысяч человек, живущих в этом районе. Несколько домов уже сгорели. Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2600 зданий, и специалисты пока не могут восстановить электроснабжение. Перекрыты крупные автотрассы.

О пострадавших сведений не поступало.

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжёлой наземной техники и авиации. Причину пожара выясняют, следователи не исключают поджог или неосторожное обращение с огнём.

В то же время в выходные пожарные сумели взять под контроль ещё один очаг возгорания, уже в самом национальном парке Йосемити. Он вспыхнул ещё 7 июля.