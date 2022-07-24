ЧП из-за лесного пожара в Калифорнии

В Калифорнии округ Марипоза объявлен зоной чрезвычайного положения из-за масштабного лесного пожара. Он начался в пятницу и меньше чем за два дня охватил площадь в 50 кв.км. Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями.

В субботу приказ об эвакуации получили около 6 тысяч человек, живущих в этом районе. Несколько домов уже сгорели. Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2600 зданий, и специалисты пока не могут восстановить электроснабжение. Перекрыты крупные автотрассы.

О пострадавших сведений не поступало.

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжёлой наземной техники и авиации. Причину пожара выясняют, следователи не исключают поджог или неосторожное обращение с огнём.

В то же время в выходные пожарные сумели взять под контроль ещё один очаг возгорания, уже в самом национальном парке Йосемити. Он вспыхнул ещё 7 июля.