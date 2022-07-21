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Россия

Директор ЦРУ о Путине: "Он даже слишком здоров"

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 Михаил Саленков
Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин, президент РФ   -   Авторское право  Alexey Maishev/Sputnik

Глава ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бёрнс не считает, что у президента РФ Владимира Путина есть серьезные проблемы со здоровьем.

Отвечая на вопрос журналиста на форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, бывший посол США в России Бёрнс отметил: "Насколько мы можем сказать, он даже слишком здоров".

При этом он добавил, что это не является официальной оценкой американской разведки.

В мае о проблемах со здоровьем российского президента заявлял глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

"У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть", – сказал тогда Буданов.

В начале апреля расследование о здоровье Владимира Путина опубликовало российское издание "Проект". По данным журналистов, президента РФ в последние годы регулярно сопровождают лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.

Однако после публикации пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "здоровье Владимира Путина отменное, несмотря на увеличение нагрузок на работе".