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мир

Лиссабон и Мадрид экономить газ не хотят

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 Кнарик Хачатрян
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Трубы регазификационного завода Enagas в Барселоне, старейшего в континентальной Европе
Трубы регазификационного завода Enagas в Барселоне, старейшего в континентальной Европе   -   Авторское право  JOSEP LAGO/AFP or licensors

Пиренейский полуостров отвергает предложенное Брюсселем сокращение потребления газа на 15%, и Греция последовала его примеру. Эта мера была объявлена в среду председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время презентации чрезвычайного плана по снижению потребления энергии в ЕС.

Лиссабон считает предложение Брюсселя "нежизнеспособным". В интервью местным СМИ госсекретарь по окружающей среде и энергетике заявил, что сокращение потребления газа на 15% приведёт к тому, что Португалия "останется без электричества". По мнению Жоао Галамбы, Еврокомиссия не приняла во внимание ситуацию на Пиренейском полуострове, где засуха привела к увеличению потребления газа для производства электроэнергии.

В Испании министр энергетики подчеркнула, что страна не зависит от российского газа и прилагает усилия для инвестиций в инфраструктуру хранения сжиженного голубого топлива. Тереза Рибера заверила, что "сокращений для домохозяйств или промышленности не будет":

"Мы защищаем европейские ценности, но они не могут требовать от нас жертв, по поводу которых нашего мнения даже не спросили заранее. Наше отличие от других стран состоит в том, что мы не живем не по средствам с энергетической точки зрения".

Представляя план сокращения потребления газа в Евросоюзе, Еврокомиссия призвала к сотрудничеству и солидарности все государства-члены, вне их большей или меньшей зависимости от российских энергоносителей.

Сокращение потребления газа на 15% с августа пока добровольно. Но в случае чрезвычайной ситуации оно станет обязательным.